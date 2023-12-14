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АНАЛІТИКА

ЄЦБ не обговорює зниження відсоткових ставок - Лагард

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) поки що не обговорює зниження ключових відсоткових ставок, заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання.

"Ми абсолютно не повинні послаблювати пильність", - сказала Лагард, зазначивши, що умов для зниження ставок у єврозоні наразі немає.

"Ми взагалі не обговорювали зниження ставок", - наголосила вона.

Регулятор у четвер залишив незмінними всі три ключові відсоткові ставки. Базову ставку за кредитами залишено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

Коментуючи ситуацію в економіці, Лагард зазначила, що в грудні інфляція в єврозоні може дещо прискоритися. У 2024 році темпи зростання споживчих цін, імовірно, послаблюватимуться повільніше, очікують у ЄЦБ.

"Внутрішній ціновий тиск у регіоні залишається підвищеним, переважно у зв'язку зі швидким зростанням зарплат і зниженням продуктивності", - сказала Лагард.

Серед чинників, здатних посилити інфляцію, вона відзначила високу геополітичну напруженість, яка може призвести до підвищення цін на енергоносії в найближчій перспективі, а також складні погодні умови, що можуть вплинути на вартість продовольства.

Інфляція може уповільнитися швидше за прогнози, якщо вплив грошово-кредитної політики на ділову активність виявиться значнішим, ніж очікується, або в разі несподіваного погіршення глобального економічного середовища, сказала президент ЄЦБ.

Вона повторила, що Центробанк і надалі дотримуватиметься підходу, за якого рішення щодо рівня ставок і тривалості збереження обмежувальної політики визначаються статданими, що надходять. Зокрема, це стосується даних про динаміку інфляції та ступеня трансмісії грошово-кредитної політики.

Курс євро додає 1% у парі з доларом після пресконференції Лагард. Пара євро/долар торгується на рівні $1,0983 проти $1,0875 на закриття ринку в середу і $1,0927 до початку виступу глави ЄЦБ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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