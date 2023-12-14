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ЄЦБ знизив прогнози інфляції та темпів зростання ВВП єврозони на 2023 і 2024 рр.
17:45 14.12.2023 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив прогнози інфляції та темпів зростання ВВП єврозони на 2023 і 2024 рр.
Згідно з новими прогнозами, опублікованими ЄЦБ за підсумками засідання, яке відбулося в четвер, інфляція в єврозоні у 2023 році становитиме 5,4%, у 2024 році - 2,7%. У вересні очікувалося підвищення на 5,6% і 3,2% відповідно.
Базова інфляція, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, як очікується, становитиме 5% у 2023 році та 2,7% у 2024 році.
ВВП єврозони збільшиться на 0,6% поточного і на 0,8% - наступного року, прогнозують у ЄЦБ. У вересні очікувалося зростання на 0,7% і 1% відповідно.
У 2025 році, згідно з прогнозом ЄЦБ, інфляція в єврозоні становитиме 2,1%, у 2026 році - 1,9%, базова інфляція - відповідно 2,3% і 2,1%, темпи зростання ВВП - по 1,5%.
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