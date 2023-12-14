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АНАЛІТИКА

Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 14 грудня, залишив облікову ставку незмінною - на рівні 4,5%.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ, передає Укрінформ.

«Рада керуючих сьогодні вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Хоча інфляція впала за останні місяці, вона, ймовірно, знову тимчасово підвищиться у найближчій перспективі», - заявили в банку.

В ЄЦБ очікують, що загальна інфляція становитиме в середньому 5,4% у 2023 році, 2,7% - у 2024-му, 2,1% - у 2025-му та 1,9% - у 2026-му.

«Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%», - додали у банку.

Зазначається, що процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування і депозитною лінією залишаться незмінними на рівні 4,5%, 4,75% і 4% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною - на рівні 4,5%. Таким чином Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив процент ставки.
Ключові теги: ЄС
 

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