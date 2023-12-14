Фінансові новини
- |
- 14.12.23
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку
17:43 14.12.2023 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 14 грудня, залишив облікову ставку незмінною - на рівні 4,5%.
Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ, передає Укрінформ.
«Рада керуючих сьогодні вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Хоча інфляція впала за останні місяці, вона, ймовірно, знову тимчасово підвищиться у найближчій перспективі», - заявили в банку.
В ЄЦБ очікують, що загальна інфляція становитиме в середньому 5,4% у 2023 році, 2,7% - у 2024-му, 2,1% - у 2025-му та 1,9% - у 2026-му.
«Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%», - додали у банку.
Зазначається, що процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування і депозитною лінією залишаться незмінними на рівні 4,5%, 4,75% і 4% відповідно.
Як повідомляв Укрінформ, Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною - на рівні 4,5%. Таким чином Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив процент ставки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%
|АРМА вперше відреагувало на «тіньового куратора»: підтримає будь-які рішення антикорради
|Данія представить Україні новий пакет допомоги на мільярд євро
|Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралія розширить програму навчання українських військових у 2024 році
|Швеція затвердила зимовий пакет допомоги Україні на €124 мільйони
|ЄЦБ не обговорює зниження відсоткових ставок - Лагард
|ЄЦБ знизив прогнози інфляції та темпів зростання ВВП єврозони на 2023 і 2024 рр.
|Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку
|Politico: Зеленський не отримав запрошення на саміт ЄС через Орбана
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot