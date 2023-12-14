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Politico: Зеленський не отримав запрошення на саміт ЄС через Орбана
17:11 14.12.2023 |
Президент Володимир Зеленський хотів бути особисто присутнім на саміті ЄС в Брюсселі, де розглядають питання вступу України в ЄС та довгострокової фінансової підтримки, і лідери Євросоюзу були готові запросити його, однак не стали цього робити через побоювання щодо реакції Віктора Орбана.
Про це стало відомо від власних джерел виданню Politico, пише "Європейська правда".
За словами двох європейських дипломатів, на зустрічі представників країн ЄС кілька послів висловили застереження щодо запрошення Зеленського на саміт.
Вони побоювалися, що присутність українського президента може викликати антагонізм у прем'єра Угорщини Віктора Орбана і зробить позицію угорця щодо України ще більш непоступливою.
Поза тим, за даними "Європейської правди", ще до середи ймовірність запрошення Зеленського до особистої участі у саміті розглядалася як реальна.
Як повідомляла "ЄвроПравда", Зеленський звернувся до лідерів ЄС у четвер у режимі відеозв'язку та закликав їх лишити Путіна незадоволеним домовленостями.
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