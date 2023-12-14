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США почали душити санкціями мегапроєкт Газпрому на Балтиці
16:45 14.12.2023 |
У новий санкційний пакет США, про який країна оголосила 12 грудня під час візиту до Вашингтона президента Володимира Зеленського, потрапили три російські компанії, причетні до будівництва нового газового заводу в Усть-Лузі біля Санкт-Петербурга. Про це пише Reuters.
У чорний список SDN потрапили три компанії, причетні до проєкту:
→ Північні технології - колишнє спільне підприємство німецької Linde з Сєвєрсталью, яке у 2022 році викупив РусХімАльянс - компанія, що на паритетних основах належить Газпрому та РусГазДобичі і є оператором проєкту з будівництва заводу з перероблення та зрідження природного газу в Усть-Лузі;
→ Газпром Лінде Інжиніринг - ще одне спільне підприємство, де була присутня Linde;
→ Казанькомпресормаш - найбільший в Росії виробник, який повинен був розробити для LNG-заводу в Усть-Лузі компресори для російських турбін на заміну японським від Mitsubishi Heavy Industries.
Газпром почав будувати найбільший в регіоні завод з виробництва зрідженого природного газу в Усть-Лузі в травні 2021 року. Його першу чергу планували запустити влітку 2024 року, другу - через рік після першої.
У 2022 році через російську агресію проти України та західні санкції з проєкту вийшла німецька Linde. Після цього росіянам довелося посунути терміни будівництва щонайменше на два роки.
Це уже третій раунд американських санкцій проти російського LNG-сектору. Перші два були сфокусовані на створенні перешкод для проєкту Арктик LNG-2.
І хоча США прямо не забороняють постачання російського зрідженого газу, боячись зашкодити глобальному ринку енергоресурсів, включення Арктик LNG-2 і заводу в Усть-Лузі до санкційного списку робить ці проєкти токсичними для законослухняних компаній.
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