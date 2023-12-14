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У Росії визнали кризовий стан алюмінієвої галузі: заводам загрожує зупинка
13:42 14.12.2023 |
Виробництво алюмінію в Росії стоїть "на порозі кризи з тяжкими довгостроковими наслідками", заявили в понеділок в Алюмінієвій асоціації РФ.
У повідомленні це прямо не сказано, але основна причина кризи - початок повномасштабної агресії Росії проти України.
До 2022 році Росія забезпечувала більше ніж 100% власних потреб у глиноземі (з якого роблять алюміній) завдяки власним закордонним підприємствам, зокрема пізніше націоналізованого Миколаївського глиноземного заводу в Україні.
Через війну припинилося постачання глинозему не тільки з України, але й Австралії й частково з Ірландії. Загалом російська галузь втратила понад третину необхідного глинозему для виробництва алюмінію і змушена закуповувати його в Азії, зазнаючи серйозних фінансових втрат - там ціни в середньому на 25% вищі.
Традиційні ринки збуту для російського алюмінію втрачені через санкції США, Великої Британії та Австралії у вигляді загороджувальних мит. Від російського алюмінію відмовляються й країни ЄС.
Через побічні чинники зростає собівартість отримання глинозему в Росії та виробництва алюмінію - дорожчають практично всі види сировини, матеріали та електроенергія.
Водночас через економічні проблеми у світі біржові ціни на алюміній є на рекордно низькому рівні з березня 2021 року.
Ще більше погіршують ситуацію мита, запроваджені російським урядом. Прибутковість галузі у 2024 році знизиться на 30%, а деякі підприємства стануть збитковими. Під загрозою сильного "мінусу" - Кандалакшський, Волгоградський та Новокузнецький алюмінієві заводи.
Всі вони входять до складу Русал Олега Дерипаски й можуть бути закриті або заморожені.
Російський холдинг "Русал" є одним із найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, постачаючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.
Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска контролював підприємство з початку 2000-х до 2022 року.
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