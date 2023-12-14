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АНАЛІТИКА

У Росії визнали кризовий стан алюмінієвої галузі: заводам загрожує зупинка

 

Виробництво алюмінію в Росії стоїть "на порозі кризи з тяжкими довгостроковими наслідками", заявили в понеділок в Алюмінієвій асоціації РФ.

У повідомленні це прямо не сказано, але основна причина кризи - початок повномасштабної агресії Росії проти України.

До 2022 році Росія забезпечувала більше ніж 100% власних потреб у глиноземі (з якого роблять алюміній) завдяки власним закордонним підприємствам, зокрема пізніше націоналізованого Миколаївського глиноземного заводу в Україні.

Через війну припинилося постачання глинозему не тільки з України, але й Австралії й частково з Ірландії. Загалом російська галузь втратила понад третину необхідного глинозему для виробництва алюмінію і змушена закуповувати його в Азії, зазнаючи серйозних фінансових втрат - там ціни в середньому на 25% вищі.

Традиційні ринки збуту для російського алюмінію втрачені через санкції США, Великої Британії та Австралії у вигляді загороджувальних мит. Від російського алюмінію відмовляються й країни ЄС.

Через побічні чинники зростає собівартість отримання глинозему в Росії та виробництва алюмінію - дорожчають практично всі види сировини, матеріали та електроенергія.

Водночас через економічні проблеми у світі біржові ціни на алюміній є на рекордно низькому рівні з березня 2021 року.

Ще більше погіршують ситуацію мита, запроваджені російським урядом. Прибутковість галузі у 2024 році знизиться на 30%, а деякі підприємства стануть збитковими. Під загрозою сильного "мінусу" - Кандалакшський, Волгоградський та Новокузнецький алюмінієві заводи.

Всі вони входять до складу Русал Олега Дерипаски й можуть бути закриті або заморожені.

Російський холдинг "Русал" є одним із найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, постачаючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска контролював підприємство з початку 2000-х до 2022 року.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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