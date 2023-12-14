Фінансові новини
- |
- 14.12.23
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
13:07 14.12.2023 |
Китайський техногігант Huawei розпочне будівництво свого заводу з виробництва обладнання для мереж мобільного зв'язку у Франції наступного року.
Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлене джерело.
Зазначається, що Huawei продовжить будівництво свого першого заводу в Європі, навіть незважаючи на те, що деякі європейські уряди обмежують використання обладнання 5G компанії.
"Компанія окреслила плани щодо заводу з початковими інвестиціями в розмірі 200 мільйонів євро у 2020 році, але розгортання було відкладено через пандемію COVID-19", - розповів співрозмовник агентства.
Джерело не назвало термінів, коли завод у Бруматі, поблизу Страсбурга, буде запущений і запрацює. У Huawei не відповіли на запит про коментарі.
Джерело видання у французькому уряді повідомило, що відкриття заводу очікується у 2025 році.
"Цей крок відбувається в той час, як деякі європейські уряди обмежують або забороняють використання обладнання, виробленого Huawei і ZTE, посилаючись на міркування безпеки.
Європейські лідери також обговорюють, як "знизити ризики", але водночас співпрацювати з другою найбільшою економікою світу. Китай є третім найбільшим торговельним партнером Франції після Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - додає Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|АРМА вперше відреагувало на «тіньового куратора»: підтримає будь-які рішення антикорради
ТОП-НОВИНИ
|Данія представить Україні новий пакет допомоги на мільярд євро
|Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS
|Норвегія надає Україні додаткові $800 млн на зарплати
|Друга система Patriot від Німеччини почне діяти в Україні цього року – Шольц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Росії визнали кризовий стан алюмінієвої галузі: заводам загрожує зупинка
|У США залишився останній $1 мільярд на допомогу Україні
|Фінансову допомогу Україні підтримують 72% європейців, військову – 60% – Євробарометр
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|Польським перевізникам не дозволили заблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
|У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot