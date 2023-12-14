У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд

Єврокомісія пошукає способи надати Польщі доступ до фінансування з європейських фондів після приходу до влади нового уряду, від якого мають позитивні очікування у питанні верховенства права, яке досі провокувало напругу між Брюсселем і Варшавою.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це сказав єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Ган сказав, що від уряду Туска мають "багато очікувань" і планують підтримати його у питаннях доступу Польщі до коштів, які зараз заморожені.

Мова йде про 35,4 млрд євро у вигляді грантів та позик з так званого фонду відновлення - Брюссель затримав доступ до них через суперечку з попередньою владою на чолі з партією "Право і справедливість" щодо незалежності судової системи.

Також це 76,5 млрд євро з так званого Фонду згуртованості, який допомагає менш багатим країнам ЄС підтягуватися до рівня більш багатих.

"Не йдеться про негайний трансфер мільярдів, а радше про розблокування коштів. Ми маємо подивитися, як нам діяти. Переконаний, що ми знайдемо способи допомогти Польщі. У нас немає жодних сумнівів, що вони будуть рухатися, так би мовити, у напрямку верховенства права", - зазначив Йоганнес Ган.

Щоб усунути проблеми, які зіпсували відносини з Брюсселем за попередньої влади, необхідно буде ухвалити нові закони, які скасують ті положення законодавства. Водночас, невідомо, яку позицію займе президент Анджей Дуда, який має ставити підпис під ухваленими законами.

Туск, який вирушив до Брюсселя практично одразу після складання урядом присяги, заявив, що питання заморожених коштів обговорять у п'ятницю, і тоді ж можна буде говорити про якісь перші результати.

Також він розповів, що спробує знайти підхід до "дуже прагматичного" лідера Угорщини Віктора Орбана.

Крім того, Дональд Туск сказав, що його перша зустріч як нового прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським може відбутися рано вранці у четвер.