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АНАЛІТИКА

У Австрії вигадали виправдання затримці 12-го пакету санкцій проти Росії, - Politico

 

Австрія затримує схвалення 12-го пакету санкцій щодо Росії нібито через вивчення юридичних аспектів. У країні запевняють, що не проти обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання, існували очікування, що новий пакет санкцій проти Росії буде схвалено до саміту лідерів країн ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Але цього так і не сталося, оскільки Відень загальмував процес.

Неназвані дипломати розповіли, що Австрія перед схваленням "хоче провести внутрішні перевірки".

"Ми не проти пакету. Ми маємо вивчити юридичні аспекти", - сказав журналістам австрійський чиновник.

Politico нагадує, що подібним методом користувалися Угорщина з Грецією, коли вимагали від України прибрати свої компанії зі списку міжнародних спонсорів війни. Австрійська банківська група Raiffeisenbank все ще знаходиться у цьому списку.

За інформацією видання, дипломати сподіваються, що така затримка не поставить схвалення пакета під загрозу надовго.

Як зазначив один з дипломатів, "переговори пройшли відносно гладко".

"Ми впевнені, що зможемо оголосити про деталі пакета у четвер, 14 грудня, протягом дня", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС знову не узгодили новий пакет санкцій проти Росії, але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка скаржиться на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

12 пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах боротьби з обходом обмежень і включає заборону на постачання російських алмазів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Австрія, ЄС
 

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