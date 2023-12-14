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Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена
08:38 14.12.2023 |
Палата представників США схвалила проведення розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, повідомляє Голос Америки 13 грудня.
"Палата представників у середу санкціонувала розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, причому всі республіканці підтримали цей політичний процес, незважаючи на побоювання, що зберігаються серед деяких членів партії, що розслідування ще не надало доказів неправомірних дій президента", - сказано в повідомленні.
Водночас демократи Палати представників у середу виступили проти резолюції про розслідування, назвавши її фарсом, влаштованим прихильниками, щоб помститися за два імпічменти Трампу.
Президент США Джо Байден, коментуючи голосування Палати представників, наголосив: "Замість того, щоб виконувати свою термінову роботу, яку необхідно виконати, вони вважають за краще витрачати час на цей необґрунтований політичний трюк, який, як визнають навіть республіканці в Конгресі, не підтверджується фактами".
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