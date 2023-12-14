Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

 

Палата представників США схвалила проведення розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, повідомляє Голос Америки 13 грудня.

"Палата представників у середу санкціонувала розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, причому всі республіканці підтримали цей політичний процес, незважаючи на побоювання, що зберігаються серед деяких членів партії, що розслідування ще не надало доказів неправомірних дій президента", - сказано в повідомленні.

Водночас демократи Палати представників у середу виступили проти резолюції про розслідування, назвавши її фарсом, влаштованим прихильниками, щоб помститися за два імпічменти Трампу.

Президент США Джо Байден, коментуючи голосування Палати представників, наголосив: "Замість того, щоб виконувати свою термінову роботу, яку необхідно виконати, вони вважають за краще витрачати час на цей необґрунтований політичний трюк, який, як визнають навіть республіканці в Конгресі, не підтверджується фактами".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0245
  0,0384
 0,10
EUR
 1
 39,9217
  0,0159
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1135  0,00 0,00 37,6861  0,02 0,06
EUR 40,1426  0,17 0,41 40,8791  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9600  0,06 0,18 37,0000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес