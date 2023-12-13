Аргентина девальвувала песо на 50 відсотків

Уряд Аргентини девальвував національну валюту на 50 відсотків і анонсував істотне скорочення державних витрат як перший крок програми "шокової терапії" нового президента Хав'єра Мілея.

Курс аргентинської валюти буде знижений до 800 песо за долар США, заявив у телезверненні 12 грудня міністр економіки країни Луїс Капуто. Надалі аргентинський Центральний банк планує девальвувати песо на дві відсотки на місяць.

Скорочення держапарату та субсидій

Капуто також повідомив, що уряд Аргентини скасує тендери на будь-які державні проєкти і скоротить робочі місця в державному секторі, щоб зменшити розмір держапарату.

Влада збирається також урізати транспортні та енергетичні субсидії, припинити індексацію пенсій. При цьому деякі програми соціального забезпечення будуть збільшені.

За словами Капуто, ці заходи необхідні для скорочення дефіциту бюджету, який, на його думку, є причиною економічних проблем Аргентини і, зокрема, сприяє посиленню інфляції. "Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, ми неминуче зіткнемося з гіперінфляцією. Наше завдання - уникнути катастрофи", - сказав міністр.

МВФ схвалив перші кроки нового уряду Аргентини

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив ці заходи, заявивши, що вони створюють "хороше підґрунтя" для подальших переговорів щодо боргу країни, а також можуть допомогти стабілізувати економіку і сприяти її зростанню. Аргентина винна МВФ 45 мільярдів доларів, а до квітня 2024 року їй належить виплатити 10,6 мільярда доларів за боргом.

Інфляція в Аргентині перевищує 140 відсотків у річному вираженні, песо послаблюється протягом довгого часу, країна має великі бюджетні та зовнішньоторговельні дефіцити. З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.