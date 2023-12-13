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Єврокомісія вирішила розблокувати 10 мільярдів євро для Угорщини, - Guardian
22:40 13.12.2023 |
Європейська комісія сьогодні, 13 грудня, вирішила розморозити для Угорщини 10 мільярдів євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У Комісії стверджували, що Угорщина здійснила низку реформ судової системи і, таким чином, заслуговує на доступ до частини фінансування.
"Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права виконана в тому, що стосується незалежності судової влади", - вказується у заяві ЄК.
Таким чином, частина фінансування "Політики згуртування" більше не блокуватиметься, що дозволить Будапешту вимагати відшкодування приблизно до 10,2 мільярда євро.
Як прокоментував це рішення ЄК міністр регіонального розвитку Угорщини Тібор Наврачич у бесіді з журналістами, влада країни "виконала всі умови, тому дуже впевнена, що кошти ЄС тепер надійдуть".
Критика рішення Єврокомісії
При цьому зауважується, що таке рішення євродепутатів зустріло чимало критики.
Як стверджують представники Групи громадянського суспільства Угорщини, які стежать за незалежністю судової влади, уряд країни насправді не повністю відповідає критеріям.
Група з чотирьох політичних груп у Європейському парламенті, у тому числі правоцентристська Європейська народна партія та Соціалісти та демократи, також висловила стурбованість у сьогоднішньому листі президентові Комісії Урсулі фон дер Ляйєн.
Критики рішення Комісії зазначають, що розблокування коштів може бути поспішним і пов'язують його зі спробами переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти блокування ключових рішень, пов'язаних з Україною, які лідери планували ухвалити на саміті 14-15 грудня.
"Виділивши Орбану 10 мільярдів євро, фон дер Ляйєн робить найбільшу помилку за час свого перебування при владі", - висловив думку німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд.
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