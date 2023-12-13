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АНАЛІТИКА

У Швейцарії обрали нового президента і членів уряду

 

У середу в Швейцарії обрали нового президента і визначили склад уряду країни на наступні чотири роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Нинішня міністерка оборони Віола Амхерд обійме посаду президента з січня, замінивши Алена Берсе на цій почесній посаді, яка щорічно ротується між членами кабінету міністрів країни.

Парламент країни також проголосував за обрання Беата Янса до кабінету міністрів, який складається з семи членів, як наступника Берсе, який вирішив піти у відставку наприкінці року.

Інші члени міжпартійного кабінету були переобрані на наступний чотирирічний термін.

Баланс швейцарського уряду не зміниться після зсуву вправо на загальних виборах у жовтні, оскільки Янс походить з тієї ж лівоцентристської соціал-демократичної партії, що й Берсе.

Міністр юстиції Елізабет Бауме-Шнайдер також переобрана до Федеральної ради від Соціал-демократичної партії.

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс та міністр фінансів Карін Келлер-Суттер, обидва від правоцентристських Вільних лібералів, також залишаються на своїх посадах.

Міністр транспорту Альберт Роесті та міністр економіки Гі Пармелін від Швейцарської народної партії також були переобрані.

Новий президент Амхерд представляє Центристську партію в коаліції, яка керується консенсусом.

Нагадаємо, голова Партії зелених Швейцарії Бальтазар Глеттлі вирішив піти у відставку з посади після невдалих результатів політсили на виборах у жовтні.

На останніх парламентських виборах у Швейцарії, що відбулись у жовтні, перемогла правопопулістська Швейцарська народна партія (SVP), яка показала один з найкращих результатів в історії політсили.
 

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