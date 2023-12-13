Кліматичний саміт ООН вперше визнав необхідність відмови від нафти й газу

Учасники 28-ї конференції ООН із питань клімату (COP28) в ОАЕ після тривалих перемовин і термінового переписування формулювань змогли затвердити підсумкову угоду, яка закликає до відмови від викопного палива. Її текст опублікований на сайті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Компромісне формулювання говорить про чесний, упорядкований та справедливий "відхід від викопного палива" та прискорення роботи у цьому напрямку в нинішньому "критичному десятиріччі" з метою досягнення нульового рівня викидів парникових газів до 2050 року.

Як вказує Bloomberg, фінальний текст довелося в останній момент змінювати, щоб знайти компроміс, який би задовольнив США і Євросоюз з одного боку і Саудівську Аравію - з другого.

І хоча у тексті не знайшлося місця словам про "поступову відмову від викопного палива", яких добивалась більшість країн, він все одно став історичним: досі жоден із документів COP не згадував відмову від нафти й газу.

"У Дубаї ми не перегорнули сторінку ери викопного палива, але цей результат - це початок кінця", - сказав Саймон Стілл, виконавчий секретар рамкової конвенції ООН зі зміни клімату.

"Ці кліматичні конференції базуються на консенсусі, тобто всі сторони повинні узгодити кожне слово, кожну кому, кожну крапку. Це нелегко, зовсім непросто. Але це лише підкреслює, як багато ці конференції ООН змогли добитися за останні десятиліття. Без них ми б прямували до потепління на рівні близько п'яти градусів - це смертний вирок для нашого виду. Зараз ми на шляху до трохи менш ніж трьох градусів, що все одно дорівнює масовим людським стражданням, тому COP28 потрібно було зрушити справу з мертвої точки", - пояснив він важливість домовленостей, яких вдалося досягнути в Дубаї.