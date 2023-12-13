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Єврокомісія вирішила затримати виділення Угорщині 10 млрд євро, - Reuters
16:03 13.12.2023 |
Європейська комісія поки що не виділятиме Угорщині 10 мільярдів євро. Вона чекає останнього кроку з боку Будапешта, щоб розблокувати доступ країни до мільярдів євро, заморожених після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан завдав шкоди демократичній системі стримувань та противаг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Європейська комісія заявила, що останні судові реформи Угорщини мають спочатку бути опубліковані в офіційному журналі країни, щоб вони набули чинності, що потім дозволить розморозити до 10 млрд євро допомоги розвитку Будапешта із загального бюджету блоку.
Блок сподівався, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем'єр-міністра Віктора Орбана. Але його старший помічник вимагав суму до 30 млрд євро у заяві для Bloomberg.
Єврокомісія відреагувала подальшим підвищенням ставок, оскільки ЄС залучений до боротьби з Угорщиною, що поглиблюється, через підтримку України, на яку Орбан погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку в Брюсселі 14-15 грудня.
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