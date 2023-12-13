Сейм Польщі схвалив уряд Туска

Сейм Польщі у вівторок увечері очікувано проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування.

Голосування було відкладене через скандал у Сеймі, коли депутат українофобської партії "Конфедерація" Гжегож Браун схопив вогнегасник і загасив ханукальну менору.

Усього в уряді Дональда Туска буде дев'ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.

Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту. А міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Її ж представник Чеслав Секерський має стати міністром сільського господарства.

Серед інших помітних змін - розділення міністерств освіти і науки, які очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих" відповідно.

Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем'єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.