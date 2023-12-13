Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сейм Польщі схвалив уряд Туска

 

Сейм Польщі у вівторок увечері очікувано проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування.

Голосування було відкладене через скандал у Сеймі, коли депутат українофобської партії "Конфедерація" Гжегож Браун схопив вогнегасник і загасив ханукальну менору.

Усього в уряді Дональда Туска буде дев'ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.

Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту. А міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Її ж представник Чеслав Секерський має стати міністром сільського господарства.

Серед інших помітних змін - розділення міністерств освіти і науки, які очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих" відповідно.

Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем'єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,9861
  0,1145
 0,31
EUR
 1
 39,9376
  0,2638
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1121  0,05 0,14 37,7079  0,05 0,15
EUR 39,9771  0,07 0,18 40,7517  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0250  0,05 0,14 37,0450  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес