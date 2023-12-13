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Сейм Польщі схвалив уряд Туска
08:19 13.12.2023 |
Сейм Польщі у вівторок увечері очікувано проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.
Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування.
Голосування було відкладене через скандал у Сеймі, коли депутат українофобської партії "Конфедерація" Гжегож Браун схопив вогнегасник і загасив ханукальну менору.
Усього в уряді Дональда Туска буде дев'ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.
Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту. А міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.
Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Її ж представник Чеслав Секерський має стати міністром сільського господарства.
Серед інших помітних змін - розділення міністерств освіти і науки, які очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих" відповідно.
Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем'єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.
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