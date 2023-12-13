Парламент Угорщини схвалив скандальний закон про «захист суверенітету»

Угорський парламент у вівторок проголосував за висунуту партією Віктора Орбана "Фідес" ініціативу про боротьбу з "іноземним впливом", яка, як вважають критики, дасть владі додатковий інструмент для переслідування неугодних.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Закон про "захист суверенітету", ініційований головою фракції "Фідес" Мате Кошичем, підтримав 141 депутат включно з ультраправою "Нашою Батьківщиною", проти висловились 50 парламентарів.

Згідно з документом, з 1 лютого в Угорщині створять новий орган - Управління із захисту суверенітету. Воно стежитиме за всіма, кого підозрюють у "загрозі суверенітету Угорщини", але що це саме, закон чітко не прописує - там міститься формулювання "демократичні дебати та дезінформаційна діяльність, спрямована на вплив на процеси ухвалення державних рішень".

Управління матиме повноваження розслідувати діяльність будь-яких організацій чи людей, які отримують фінансування з-за кордону, й повідомляти правоохоронців про порушення, які виявляє. Критерії цих порушень встановить сам орган.

Крім того, політикам і кандидатам у депутати в Угорщині, згідно з новим законом, загрожуватиме тюремне ув'язнення за отримння "іноземного фінансування" у виборчій кампанії.

Окрім іноземних пожертв, організаціям, які беруть участь у муніципальних виборах, заборонять приймати пожертви від угорських юридичних осіб або організацій без статусу юридичної особи, а також заборонять анонімні пожертви.

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

У Раді Європи заявили, що ідея Угорщини створити "офіс захисту суверенітету" становить загрозу для демократичних свобод і прав людини.