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АНАЛІТИКА

В ЄС досягли згоди щодо криміналізації порушення санкцій Євросоюзу

 

Іспанське головування в Раді ЄС та Європейський парламент завершили переговори щодо закону, який запроваджує кримінальні звинувачення та покарання за порушення санкцій Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Раді ЄС.

Ця директива гарантує, що ті, хто порушує або обходить санкції ЄС, будуть притягнуті до відповідальності. Це набуває особливого значення в контексті російської агресивної війни проти України, зазначили у Раді ЄС.

Закон встановлює, що держави-члени повинні будуть визначити певні дії як кримінальні злочини.

До них належать:

* допомога особам, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, обійти заборону на в'їзд;

* торгівля санкційними товарами та здійснення транзакцій з державами чи організаціями, які підпадають під обмежувальні заходи ЄС;

* надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, які заборонені або обмежені;

* приховування володіння коштами або економічними ресурсами фізичною, юридичною особою або органом, до якого застосовано санкції ЄС;

* підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також каратимуться як злочин.

Торгівля військовими матеріалами буде вважатися кримінальним злочином не лише у разі її умисного вчинення, але й у разі вчинення з серйозної недбалості.

Держави-члени повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС каралося ефективними, пропорційними та стримуючими кримінальними покараннями.

Якщо порушення обмежувальних заходів відбувається навмисно, максимальне покарання має передбачати тюремне ув'язнення.

"Зокрема, держави-члени повинні забезпечити, щоб злочини, визначені цією директивою, каралися максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року або не менше п'яти років, залежно від злочину. Держави-члени можуть прийняти рішення про імплементацію законів, які передбачають більш суворі покарання", - уточнили в Раді ЄС.

Крім ув'язнення, на порушників обмежувальних заходів ЄС можуть бути накладені штрафи.

Тепер попередня угода буде передана представникам країн-членів (Coreper) для схвалення. У разі схвалення текст буде офіційно затверджений Радою ЄС та Європейським парламентом.

Для того, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх дотримання, Єврокомісія у грудні 2022 року запропонувала цей проєкт директиви щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

9 червня Рада ЄС визначилася зі своїм загальним підходом щодо закону, який запровадить кримінальні покарання за порушення санкцій Євросоюзу проти Росії.
Ключові теги: ЄС
 

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