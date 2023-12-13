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Євросоюз не узгодив новий пакет санкцій проти РФ, тепер через Австрію – Радіо Свобода
22:22 12.12.2023 |
Посли країн-членів ЄС не узгодили 12-й пакет санкцій проти РФ через позицію Австрії щодо включення Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
За його словами, Австрія скаржиться на те, що Raiffeisen Bank внесено до українського переліку міжнародних спонсорів війни.
Офіційний Відень до цього часу не виходив із такими претензіями.
Raiffeisen Bank продовжує працювати на території країни-агресора.
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У серпні компанія повідомила, що їй доведеться заплатити в бюджет Росії до 100 млн євро разового податку на надприбуток. Зокрема, і ці надходження РФ використовує для війни проти України.
Гендиректор Raiffeisen Bank International пояснював ситуацію так: "Ми продовжуємо активно працювати над двома варіантами для нашого бізнесу в Росії: продаж та виділення в окрему компанію. Поки ми працюємо над цими складними опціями, ми продовжуємо скорочувати наш бізнес у Росії".
Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.
Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
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