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АНАЛІТИКА

ЄС планує щороку передавати Україні 3 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

 

Європейська комісія планує зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні з доходів від заморожених у Європейському Союзі російських активів. Про це інформує Financial Times із посиланням на джерела.

Цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку Росії.

Спершу Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток переведуть до загального бюджету ЄС.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

Держави-члени ЄС мають одностайно підтримати план, а також подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж ці гроші зможуть переказати Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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