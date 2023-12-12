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Палата представників США проголосувала за заборону імпорту урану із Росії
08:18 12.12.2023 |
Палата представників проголосувала за обмеження імпорту збагаченого урану до Сполучених Штатів Америки із Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Закон передбачає введення заборони на ввезення низькозбагаченого урану через 90 днів після набуття ним чинності. Зазначається, що для вступу обмеження на імпорт відповідний законопроект ще має схвалити Сенат США та президент Джо Байден.
Законопроект було внесено до Палати представників 7 грудня. Передбачалося, що він має бути розглянутий у рамках прискореної процедури, для ухвалення якої потрібна більшість у дві третини голосів.
У законі допускається скасування заборони на ввезення урану, якщо відсутні інші джерела для підтримки роботи ядерних реакторів на території країни. Міністерство енергетики США також може за погодженням із держсекретарем та міністром фінансів видати дозвіл на імпорт. Закон передбачає дію заборони на ввезення до кінця 2040 року.
Зазначається, що більшість урану, який використовується на АЕС у США, імпортується. На уран із РФ раніше припадало близько 12% обсягів ринку.
Санкції проти ядерної сфери РФ
Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.
Слід зазначити, що "Росатом" є одним із головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.
Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала Євросоюзу рішення про те, як перестати залежати від російського ядерного палива та запровадити санкції проти країни-агресора. Але результату поки що немає.
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