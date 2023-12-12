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Сейм Польщі обрав прем'єром Дональда Туска
07:58 12.12.2023 |
Сейм Польщі проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
За прем'єрство Туска проголосували 248 депутатів Сейму, проти був 201. Ніхто не утримався від голосування.
"Дякую тобі, Польща, це дійсно великий день, не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще", - сказав Туск після голосування.
Він зазначив, що мусив повернутися на посаду прем'єра.
"Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня", - зазначив Туск.
Перед цим Сейм Польщі, як і прогнозували, не висловив довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького. Проти довіри до уряду Моравецького проголосували 266 депутатів Сейму, за були 190 депутатів. Ніхто не утримався.
Як прогнозують, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.
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