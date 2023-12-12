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АНАЛІТИКА

Сейм Польщі обрав прем'єром Дональда Туска

 

Сейм Польщі проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За прем'єрство Туска проголосували 248 депутатів Сейму, проти був 201. Ніхто не утримався від голосування.

"Дякую тобі, Польща, це дійсно великий день, не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще", - сказав Туск після голосування.

Він зазначив, що мусив повернутися на посаду прем'єра.

"Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня", - зазначив Туск.

Перед цим Сейм Польщі, як і прогнозували, не висловив довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького. Проти довіри до уряду Моравецького проголосували 266 депутатів Сейму, за були 190 депутатів. Ніхто не утримався.

Як прогнозують, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Відео на тему:
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

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