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ЄС оголосив нові санкції проти Ірану через військову підтримку Росії
17:46 11.12.2023 |
Рада Європейського Союзу в понеділок оголосила про санкції проти шести фізичних та п'яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Ради Євросоюзу.
Під обмеження потрапили іранська компанія Shakad Sanat Asmari і ще три компанії, причетні до виробництва компонентів для іранських безпілотників, а також їхні керівники й ключові співробітники.
Санкції також наклали на компанії, що допомагають Корпусу вартових ісламської революції Ірану удосконалювати програму виробництва дронів, кажуть у Раді ЄС.
Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу для фізичних осіб, а також заборону співпраці з ними для осіб у межах ЄС.
Ці санкції ЄС стали першими, запровадженими в межах нового регламенту, спрямованого на протидію військової підтримки Росії з боку Ірану. Його ухвалили в липні цього року.
Регламент передбачає заборону на експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовують у виробництві БПЛА, а також обмеження на поїздки та заморожування активів осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА.
Перед цим Рада Євросоюзу вже наклала чотири пакети санкцій проти Ірану через військову підтримку Росії в її повномасштабному вторгненні в Україну.
Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.
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