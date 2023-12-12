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АНАЛІТИКА

Індія готова обігнати Гонконг серед найбільших у світі фондових ринків – FT

 

Індійський фондовий ринок має всі шанси обігнати Гонконг і стати найбільшим у світі, оскільки оптимізм інвесторів щодо економічних перспектив Індії.

Про це пише Financial Time.

Зазначається, що загальна ринкова капіталізація компаній, що котируються на національній фондовій біржі Індії, станом на кінець жовтня становила 3,7 трлн дол, порівняно з 3,9 трлн дол на фондовій біржі Гонконгу.

"З моменту оприлюднення цих даних ціни на акції в Індії ще більше зросли завдяки високим прибуткам та оптимістичним прогнозам зростання, що дозволило їй стати сьомою за величиною у світі після ринків США, Китаю, ЄС та Японії", - йдеться в повідомленні.

Водночас ціни на акції в Гонконзі впали через охолодження китайської економіки.

За словами Абхірама Елесварапу, керівника відділу індійських акцій BNP Paribas в Гонконзі, протягом останнього десятиліття фондові індекси Індії та Китаю "рухалися майже пліч-о-пліч", що є частиною загальної історії ринків, що розвиваються.

Як повідомляється, високий рівень споживання в Індії приваблює інвесторів, вказуючи на збільшення витрат заможних індійців на нерухомість, предмети розкоші та товари вищого класу, а також на зростання державних капітальних витрат на інфраструктуру.

За даними МВФ, Індія є найбільш швидкозростаючою великою економікою світу, яка цього року зросте на 6,3 відсотка порівняно з 5 відсотками для Китаю.

Індія також є бенефіціаром "Китаю плюс один", коли ланцюги поставок відходять від Китаю. Цього тижня Financial Times повідомила, що Apple, яка має основну частину своєї виробничої бази в Китаї, звернулася до постачальників комплектуючих з проханням постачати батареї для майбутнього iPhone 16 з індійських заводів.

Додається, що зростання цін на акції в Індії протягом більшої частини цього року було зумовлене більшою мірою внутрішніми, ніж іноземними грошовими потоками. Іноземці зараз є чистими покупцями індійських акцій, після того, як у вересні та жовтні вони були чистими продавцями.
За матеріалами: Економічна правда
 

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