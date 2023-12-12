Економіка Росії досягла межі небезпечного перегріву - The Economist

Економіка Росії може не витримати державні витрати, що зростають, на тлі обмеженої пропозиції та інфляції в країні.

Про це пише The Economist з посиланням на оцінки експертів.

"Якщо уважніше придивитися до економіки Путіна воєнного часу, то стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається", - зазначає видання.

The Economist підтверджує дані, що економіка Росії у 2024 році продовжить зростати. Але акцентує увагу на факторах, які цьому сприяють.

"Багато економістів звинувачують у цьому державні витрати, які стрімко зростають, оскільки Путін намагається перемогти Україну. У 2024 році витрати на оборону зростуть майже вдвічі, до 6% ВВП, що є найвищим показником з часів розпаду Радянського Союзу", - пише видання.

Пам'ятаючи про майбутні вибори, уряд також збільшує соціальні виплати.

"Деякі сім'ї солдатів, які загинули в бою, отримують виплати, еквівалентні тридцятирічній середній заробітній платі. Дані Міністерства фінансів Росії свідчать про те, що фіскальні стимули наразі коштують близько 5% ВВП", - вказує The Economist.

Рівень безробіття становить менше ніж 3% і є найнижчим за всю історію спостережень. Номінальна заробітна плата зростає приблизно на 15% у річному обчисленні.

Ці фактори впевнено підвищують темпи зростання країни.

"Економічні дані в режимі реального часу, опубліковані банком Goldman Sachs, вказують на впевнене зростання. JPMorgan Chase, ще один банк, підвищив свій прогноз ВВП на 2023 рік зі зниження на 1% на початку року до 1,8% у червні, а нещодавно до 3,3%", - зазначає видання.

Проте, наголошує The Economist, проблема полягає в тому, що російська економіка не може витримати такого стрімкого зростання. Проти економіки, що розігрівається, працюють наступні фактори:

З початку 2022 року тисячі робітників, часто високоосвічених, покинули країну.

Іноземні інвестори вивели близько 250 млрд доларів прямих інвестицій, що становить майже половину довоєнних акцій.

Попит, що розігрівається, наштовхується на скорочення пропозиції, що призводить до зростання цін на сировину, капітал і робочу силу.

Ці процеси відбуваються на тлі інфляції, яка продовжує зростати й стає мультиплікатором факторів, що перегрівають економіку.

Інфляція в Росії у 2022 році була спричинена ослабленням рубля. Після того, як Путін почав своє вторгнення, валюта впала на 25% по відношенню до долара.

Це підвищило вартість імпорту.

Згідно з даними, опублікованими 8 грудня, інфляція в листопаді становила 7,5% у річному обчисленні порівняно з 6,7% місяцем раніше.

На цьому тлі, Центральний банк підвищив процентні ставки на два відсоткові пункти, що вдвічі більше, ніж очікувалося. На наступному засіданні, 15 грудня, очікується аналогічне підвищення ставки.

Завдяки цьому, а також запровадженому контролю за рухом капіталу, рубль фактично зріс.

"Однак тепер чиновники побоюються, що вони можуть втратити контроль", - пише видання.

Ці побоювання збігають з прогнозами більшості прогнозистів, які очікують, що інфляція в Росії продовжить зростати.

Так, наприклад, рекордно низький рівень безробіття накладається на зростання номінальної заробітної плати зростає приблизно на 15% у річному обчисленні.

"Потім компанії перекладають ці вищі витрати на клієнтів", - пише видання.

Надзвичайно висока інфляція заторкнула усі сфери товарів та послуг в країні - від юридичних консультацій до ресторанного харчування.

Як приклад The Economist наводить вартість ночівлі в московському готелі Ritz-Carlton, який тепер називається Carlton після того, як його західні власники вийшли з Росії. Ця вартість зросла приблизно з 225 доларів до вторгнення до 500 доларів.

"Це вказує на те, що причина інфляції - доморощена", - зазначає видання.

Ці процеси держава може спробувати і далі стримати за допомогою ще вищих відсоткових ставок, які можуть зрештою відкусити попит, зупинивши подальше зростання інфляції. Відновлення цін на нафту та додатковий контроль за рухом капіталу можуть підвищити рубль, знизивши вартість імпорту.

"Але все це працює проти непохитного фактора: бажання Путіна перемогти в Україні. Маючи велику фінансову міць, він має потенціал витратити ще більше в майбутньому, що віщує ще швидшу інфляцію. У Росії є речі важливіші, ніж економічна стабільність", - наголошує The Economist.