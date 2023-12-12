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АНАЛІТИКА

Кемерон пригрозив наслідками прем'єру Шотландії через зустріч з Ердоганом

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пригрозив відкликати підтримку МЗС для шотландських міністрів після того, як прем'єр Шотландії Хумза Юсаф зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом без участі посадовців з Лондона.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Глава МЗС написав уряду Шотландії про те, що Юсаф порушив протокол, обговоривши питання Гази та інші питання з турецьким лідером на кліматичному саміті COP29.

Після зустрічі Кемерон написав шотландському міністру закордонних справ Ангусу Робертсону, попередивши, що він буде більш жорстко реагувати на це порушення.

У листі йдеться про те, що шотландський уряд запевнив МЗС Британії, що надасть "достатнє завчасне повідомлення" про зустріч з Ердоганом, але цього не сталося.

Лондон також зазначив, що відсутність представника МЗС на цій зустрічі суперечить протоколам щодо підтримки закордонних візитів міністрів автономних урядів.

"Будь-які подальші порушення протоколу міністерських зустрічей... призведуть до того, що МЗС надалі не буде сприяти проведенню зустрічей або надавати матеріально-технічну підтримку. Нам також необхідно буде розглянути питання про присутність представників шотландського уряду на державних посадах у Великій Британії", - йдеться в листі.

Влітку ексміністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зробив подібне попередження шотландському прем'єру, коли Юсаф зустрівся з прем'єр-міністром Ісландії без посадовців з Лондона.

Раніше шотландський уряд представив позиційний документ, у якому викладає аргументи на користь приєднання до Європейського Союзу в статусі незалежної країни, підкреслюючи невдоволення наслідками Brexit.
 

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