Фінансові новини
- |
- 11.12.23
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у Москві
14:31 11.12.2023 |
Аварійна посадка літака з радіоактивними речовинами сталася в московському аеропорту Внуково.
Про це повідомляє DW.
Борт авіакомпанії "Ютейр" із Ханти-Мансійська до Москви 11 грудня вночі повідомив про несправність шасі.
У літаку перебували 104 пасажири і 19 кг радіоактивної речовини, дозволеної до перевезення, але яка належить до категорії небезпечних вантажів.
Близько 40 хвилин небезпечний літак не міг сісти. У підсумку о 1:40 за московським часом борт благополучно приземлився. З вантажем усе гаразд.
Нагадуємо:
Напередодні, 10 грудня, літак SSJ-100 авіакомпанії "Іраеро", що виконував у неділю рейс за маршрутом Талакан (Якутія) - Іркутськ, повернувся до аеропорту вильоту через неможливість прибрати шасі, на борту перебували 100 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Загалом, за 11 днів грудня в Росії сталося вже 13 інцидентів із літаками.
Як підрахувало видання Newsweek, літаки в Росії почали ламатися втричі частіше вже за рік після введення санкцій США та ЄС, які заборонили постачання запчастин і технічну підтримку бортів.
З початку 2023 року було зафіксовано понад 180 випадків несправностей під час польоту, тоді як у 2022 році таких інцидентів було 60.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
ТОП-НОВИНИ
|Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження
|Британія та Норвегія створили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні
|Україна отримає від Британії два військові кораблі
|Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у Москві
|Бельгія виступає за заборону продажу алмазів із РФ на ринках ЄС і G7, відзначила підтримку України - глава МЗС
|Україна та Болгарія співпрацюватимуть у відновленні українського довкілля
|Румунія погодила ідею України для збільшення агроекспорту через Чорне море
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
|Партія Шольца переосмислила своє ставлення до Росії
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3