Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у Москві

 

Аварійна посадка літака з радіоактивними речовинами сталася в московському аеропорту Внуково.

Про це повідомляє DW.

Борт авіакомпанії "Ютейр" із Ханти-Мансійська до Москви 11 грудня вночі повідомив про несправність шасі.

У літаку перебували 104 пасажири і 19 кг радіоактивної речовини, дозволеної до перевезення, але яка належить до категорії небезпечних вантажів.

Близько 40 хвилин небезпечний літак не міг сісти. У підсумку о 1:40 за московським часом борт благополучно приземлився. З вантажем усе гаразд.

Нагадуємо:

Напередодні, 10 грудня, літак SSJ-100 авіакомпанії "Іраеро", що виконував у неділю рейс за маршрутом Талакан (Якутія) - Іркутськ, повернувся до аеропорту вильоту через неможливість прибрати шасі, на борту перебували 100 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Загалом, за 11 днів грудня в Росії сталося вже 13 інцидентів із літаками.

Як підрахувало видання Newsweek, літаки в Росії почали ламатися втричі частіше вже за рік після введення санкцій США та ЄС, які заборонили постачання запчастин і технічну підтримку бортів.

З початку 2023 року було зафіксовано понад 180 випадків несправностей під час польоту, тоді як у 2022 році таких інцидентів було 60.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,7424
  0,0702
 0,19
EUR
 1
 39,6010
  0,1050
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8816  0,07 0,20 37,4368  0,05 0,13
EUR 39,7852  0,03 0,07 40,5340  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8700  0,14 0,38 36,8850  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес