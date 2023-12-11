Літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у Москві

Аварійна посадка літака з радіоактивними речовинами сталася в московському аеропорту Внуково.

Про це повідомляє DW.

Борт авіакомпанії "Ютейр" із Ханти-Мансійська до Москви 11 грудня вночі повідомив про несправність шасі.

У літаку перебували 104 пасажири і 19 кг радіоактивної речовини, дозволеної до перевезення, але яка належить до категорії небезпечних вантажів.

Близько 40 хвилин небезпечний літак не міг сісти. У підсумку о 1:40 за московським часом борт благополучно приземлився. З вантажем усе гаразд.

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Напередодні, 10 грудня, літак SSJ-100 авіакомпанії "Іраеро", що виконував у неділю рейс за маршрутом Талакан (Якутія) - Іркутськ, повернувся до аеропорту вильоту через неможливість прибрати шасі, на борту перебували 100 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Загалом, за 11 днів грудня в Росії сталося вже 13 інцидентів із літаками.

Як підрахувало видання Newsweek, літаки в Росії почали ламатися втричі частіше вже за рік після введення санкцій США та ЄС, які заборонили постачання запчастин і технічну підтримку бортів.

З початку 2023 року було зафіксовано понад 180 випадків несправностей під час польоту, тоді як у 2022 році таких інцидентів було 60.