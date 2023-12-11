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Україна та Болгарія співпрацюватимуть у відновленні українського довкілля
14:12 11.12.2023 |
Україна та Болгарія реалізовуватимуть спільні проєкти з відновлення українського довкілля.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.
Як зазначається, на полях СОР28 міністр Руслан Стрілець разом з міністром захисту довкілля і водних ресурсів Болгарії Юліаном Поповим підписали відповідний меморандум про співпрацю.
"Дякую Болгарії за співлідерство по пункту 8 Формули миру Президента Володимира Зеленського та постійну підтримку України. Впевнений, що наш спільний трек з посилення співпраці у питаннях довкілля матиме хороші результати", - наголосив Стрілець.
Як повідомляв Укрінформ, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець 3 грудня офіційно відкрив роботу національного Павільйону на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї.
Мета павільйону - показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом і кліматичною кризою
Над павільйоном України на COP28 працювали команди Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки та сприяння Європейського Союзу, Федерального уряду Німеччини, IKI, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні, Глобального договору ООН, Європейського банку реконструкції та розвитку (Програма Відновлення та Архітектура реформ в Україні), найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України DTEK Group. Концепцію павільйону розробила агенція Gres Todorchuk у співпраці з архітектурним офісом «ФОРМА» та українською виробничою агенцією how.production.
Павільйон України на COP28 функціонуватиме у Дубаї до 12 грудня.
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