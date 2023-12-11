Партія Шольца переосмислила своє ставлення до Росії

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) кардинально переглянула свою зовнішньополітичну позицію, особливо щодо відносин з Росією. Це випливає з ухваленої в суботу, 9 грудня, резолюції під назвою "Соціал-демократичні відповіді у час кардинальних змін світу". Документ ухвалили на партійному з'їзді СДПН у Берліні.

Цим документом соціал-демократи однозначно визнають військову силу як засіб мирної політики. Після початку повномасштабної війни Росії проти України СДПН критикували за те, що вона тривалий час недооцінювала безпекові загрози з боку Росії, нагадує інформагенція dpa. Приміром, у передвиборчій програмі 2021 року, як власне і доти, наголошувалося: "Мир в Європі не може бути досягнутий у протстоянні з Росією, а лише разом з нею".

Нинішня ж резолюціє стала, по суті, цілковитою протилежністю тому твердженню. "Поки в Росії нічого принципово не зміниться, доведеться дбати про безпеку Європи з огляду на Росію", - наголошується в документі.

Керівництво СДПН визнало, що помилялося щодо РФ

У своєму виступі з приводу цієї пропозиції співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) вкотре визнав, що протягом останніх десятиліть його партія припускалася помилок у своїй політиці щодо РФ. "Було помилкою не дистанціюватися від путінської системи раніше", - сказав він, коментуючи російську агресивну війну проти України. На його думку, Росія вийшла з системи спільної безпеки та спільних цінностей. "Сьогодні йдеться про організацію безпеки від Росії", - наголосив політик.

Водночас Клінґбайль став на захист політики розрядки з Радянським Союзом та його союзниками, яку запровадив тодішній канцлер від СДПН Віллі Брандт (Willy Brandt) наприкінці 1960-х - на початку 1970-х років. Клінґбайль закинув консерваторам з ХДС/ХСС, що ті, замість того, щоб переглянути власну політику щодо Росії, протягом останніх двох років намагалися "облити брудом спадщину Віллі Брандта". "Як голова, я не дозволю (...) заплямувати спадщину Віллі Брандта", - додав Клінґбайль, якого цитує dpa.

Нагадаємо, раніше цього дня Шольц закликав своїх однопартійців на з'їзді СДПН бути готовими до того, що Німеччина має й надалі підтримувати Україну та підтримувати її ще більше, якщо допомога з боку інших ослабне.