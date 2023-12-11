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Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
11:57 11.12.2023 |
Євросоюз погодив основні правила, які регулюють використання штучного інтелекту, зокрема щодо використання ШІ урядами для біометричного стеження, та напрацював принципи регулювання систем ШІ, таких як ChatGPT.
Завдяки цій угоді ЄС рухається до того, щоб стати першою великою світовою політичною спільнотою, яка прийме закони, що регулюють ШІ. П'ятнична угода між країнами ЄС та членами Європарламенту була досягнута після 15 годин переговорів, які статися після майже 24-годинних дебатів напередодні. Сторони збираються узгодити деталі майбутнього закону найближчими днями.
Угода вимагає, щоб базові моделі, такі як ChatGPT і системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI), дотримувалися зобов'язань щодо прозорості, перш ніж вийти на ринок. Потрібна наявність відповідної технічної документації, дотримання законодавства ЄС про авторське право та детальна звітність про вміст, який використовується для навчання.
Базові моделі з системним ризиком повинні будуть проводити оцінку моделі, оцінювати та пом'якшувати системні ризики, проводити конкурентне тестування, звітувати Європейській комісії про серйозні інциденти, забезпечувати кібербезпеку та звітувати про власну енергоефективність.
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