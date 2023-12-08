Одинадцять інцидентів із літаками авіакомпанії «Россия» сталося за 8 днів грудня

За перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні - протягом 8 грудня.

Про це пише The Moscow Times.

Так, на момент написання новини, 8 грудня, Airbus А319-111 авіакомпанії "Россия" готувався до аварійної посадки через розгерметизацію салону в Мінеральних водах. Літак летів із Санкт-Петербурга, на борту літака перебувало 111 осіб.

Вранці 8 грудня Boeing 737 (Новосибірськ-Москва) компанії S7 повернувся в Толмачево через помпаж обох двигунів.

Раніше сталося ще дев'ять серйозних подій. Зокрема:

* 7 грудня загорівся двигун вантажного Ту-204 (Авіастар-ТУ, рейс Улан-Уде-Чженчжоу), лайнер повернувся в аеропорт.

* 6 грудня сталося загоряння на борту Boeing-777 "Аерофлоту" рейсу Москва-Камчатка. Пасажир помітив коротке замикання проводки з-під свого крісла.

* 5 грудня в Ан-12 відмовила система управління керма, він приземлився в аеропорту "Хурба" Комсомольська-на-Амурі.

* 5 грудня літак Москва-Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову управління системи стабілізації.

* 2 грудня Airbus А321 "Аерофлоту" (Петербург - Москва) аварійно сів у Шереметьєво через відмову лівого двигуна.

* 2 грудня у тюменському "Рощино" з технічної причини здійснив посадку Superjet 100 компанії "Ямал" (Ноябрьск-Уфа).

* 1 грудня Airbus A321 "Аерофлоту" (Калінінград-Москва) приземлився в "Пулково" через спрацьовування індикації системи кондиціонування кабіни пілотів.

* 1 грудня Boeing 737 "Аерофлоту" з Москви здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через спрацювання індикації падіння тиску стійки шасі.

* 1 грудня у Новосибірську на борту "ІрАеро" відмовили автопілот і закрилки.