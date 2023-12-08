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Болгарія заборонить переробляти нафту на НПЗ «лукойлу» 2024 року
22:35 08.12.2023 |
Болгарський коаліційний уряд вирішив анулювати пільги для нафтопереробного заводу (НПЗ) «лукойл Нафтохім» у Бургасі. Заборона на переробку нафти набуде чинності з 1 березня 2024 року.
Законопроєкт пропонує Національному митному агентству до 31 грудня 2023 року провести перевірку для виявлення кількості нафтопродуктів на складах «Нафтохіму».
«Їх доведеться експортувати, щоб звільнити сховища», - сказав голова комітету з бюджету та фінансів кабміну Йордан Цоньов.
Європейська комісія дозволила Болгарії тимчасово не дотримуватись ембарго на імпорт нафти з росії через особливе географічне положення, пише БТА. Згідно з чинним законодавством, заборону має бути скасовано 1 жовтня 2024 р..
На цей час близько 90% нафти, що споживається в Болгарії, постачається з росії. У жовтні республіка вирішила звільнити російських постачальників автомобільного палива від санкцій до кінця 2024 року. Рішення було прийнято у світлі напруженої ситуації з постачанням палива в країні.
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