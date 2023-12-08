Болгарія заборонить переробляти нафту на НПЗ «лукойлу» 2024 року

Болгарський коаліційний уряд вирішив анулювати пільги для нафтопереробного заводу (НПЗ) «лукойл Нафтохім» у Бургасі. Заборона на переробку нафти набуде чинності з 1 березня 2024 року.

Законопроєкт пропонує Національному митному агентству до 31 грудня 2023 року провести перевірку для виявлення кількості нафтопродуктів на складах «Нафтохіму».

«Їх доведеться експортувати, щоб звільнити сховища», - сказав голова комітету з бюджету та фінансів кабміну Йордан Цоньов.

Європейська комісія дозволила Болгарії тимчасово не дотримуватись ембарго на імпорт нафти з росії через особливе географічне положення, пише БТА. Згідно з чинним законодавством, заборону має бути скасовано 1 жовтня 2024 р..

На цей час близько 90% нафти, що споживається в Болгарії, постачається з росії. У жовтні республіка вирішила звільнити російських постачальників автомобільного палива від санкцій до кінця 2024 року. Рішення було прийнято у світлі напруженої ситуації з постачанням палива в країні.