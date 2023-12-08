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Ердоган накинувся на Францію за передачу бронетехніки Вірменії
16:54 08.12.2023 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "провокаційним кроком" відправку Францією броньованих машин Bastion Вірменії.
Його заяву наводить Anadolu, повідомляє "Європейська правда".
"Це провокація. Франція повинна знати, що вона не робить нічого хорошого для Вірменії, а чинить неправильно", - сказав Ердоган.
За його словами, уряд Вірменії має "не піддаватися на ці провокації"
"В інтересах Вірменії скористатися можливістю для миру і не потрапити в пастку, розставлену країнами, які вводять Вірменію в оману", - зазначив турецький президент.
Ердоган додав, що "найкращим варіантом" для Вірменії було б встановлення мирних відносин з Азербайджаном.
Він вважає, що країни, які озброюють Вірменію, незабаром "залишать її саму".
Раніше стало відомо, що Франція відправила Вірменії 24 броньовані фронтові машини Arquus MK3 (VAB), відомі як Bastion, до них мають "приєднатися 26 інших машин того ж типу, які зараз перебувають у виробництві".
У жовтні Франція оголосила про намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.
У Баку різко розкритикували намір Франції продати озброєння Вірменії, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.
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