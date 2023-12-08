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Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС зросла до 4,2 млн осіб — Євростат
13:59 08.12.2023 |
Вже 4,24 мільйона людей, які залишили Україну після російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Євростат.
Понад 98% із них - громадяни України. На кінець квітня статус тимчасового захисту в ЄС мали 3,9 млн осіб, на кінець липня - 4,1 млн осіб.
Основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,21 млн осіб, 28,7% від загальної кількості), Польща (960 620 осіб, 22,7%) та Чехія (364 450, 8,6%).
Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України зросла у всіх країнах ЄС, крім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1700 осіб).
Найбільше абсолютне зростання спостерігалося у Німеччині (+20 465, +1,7%), Чехії (+6490, +1,8%) та Нідерландах (+4005, +3,0%).
Порівняно з населенням кожної країни ЄС найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці жовтня 2023 року спостерігалася у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі й Болгарії (26,1), Литві (25, 8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.
Дорослі жінки становили майже половину (46,4%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Діти становили майже третину (33,4%), а дорослі чоловіки становили трохи більше п'ятої частини (20,2%) від загальної кількості.
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