Reuters: У ЄС наступного тижня схвалять план використання доходів від заморожених активів РФ

Наступного тижня Європейська комісія має схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених за санкціями у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це агентству Reuters стало відомо від посадовців ЄС та дипломатичних джерел, пише "Європейська правда".

Очікують, що законопроєкт буде ухвалений 12 грудня, за два дні до заключного саміту 27 лідерів країн ЄС.

Однак, зазначило агентство з посиланням на джерела, Києву не варто чекати на миттєві хороші новини про отримання коштів від заморожених російських активів через сумніви у трьох ключових столицях - Брюсселі, Берліні та Парижі.

ЄС заявляє, що заморозив російські активи на суму близько 21,5 мільярда євро і що ще 300 мільярдів євро коштів російського центрального банку знерухомлені в ЄС та G7. Близько 125 мільярдів євро з цієї суми перебувають у бельгійської компанії Euroclear.

Бельгія підрахувала, що в 2023-24 роках вона збере 2,3 мільярда євро податків з цієї суми. Бельгія заявила, що використає ці кошти на допомогу Україні.

Пропозиція Єврокомісії наступного тижня буде спрямована на запровадження стандартних правил поводження з такими активами в усіх країнах ЄС. Для її прийняття необхідна одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

За словами посадовців ЄС, ця пропозиція уточнить юридичні зобов'язання залучених установ.

Важливо, що вона, однак, не міститиме прямої пропозиції перерахувати нові надходження від цих активів до бюджету ЄС, заявили посадовці, посилаючись на судові ризики, управлінські питання та критику з боку Європейського центрального банку.

Очікують, що лідери ЄС не дадуть остаточного схвалення цієї пропозиції на саміті, але, можливо, доручать своїм 27 урядам більше попрацювати над нею. Оскільки важковаговики Німеччина і Франція висловлюють застереження, швидкої угоди чекати не варто.

"Група країн-членів все ще має юридичні занепокоєння", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що переведення коштів до центральної скарбниці ЄС "не є чимось, що може статися в найближчому майбутньому".