У Німеччині хочуть продовжити контроль на кордоні з сусідами до лютого

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що має намір продовжити прикордонний контроль на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією до лютого 2024 року.

Про це німецька міністерка розповіла в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

"Я продовжу тимчасовий контроль на наших кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією після 15 грудня щонайменше на два місяці", - сказала Фезер.

Вона переконана, що прикордонний контроль є ефективним заходом боротьби із незаконним перевезенням людей.

"Наші заходи працюють. Наша боротьба з недобросовісним бізнесом контрабандистів, які жорстоко ставлять під загрозу людські життя, є успішною", - додала глава МВС.

Нагадаємо, цього тижня у Німеччині вирішили до середини грудня продовжити контроль на кордоні з трьома сусідніми країнами, який запровадили як тимчасовий захід для запобігання нелегальній міграції.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.