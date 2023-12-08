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Партію Ле Пен вперше за 40 років не вважає загрозою для демократії більше французів, ніж навпаки
12:58 08.12.2023 |
Вперше за майже 40 років кількість французів, які не вважають правопопулістську партію "Національне об'єднання" загрозою для демократії, перевищила кількість тих, хто має протилежну думку.
Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження громадської думки Verian-Epoka на замовлення кількох ЗМІ.
45% опитаних не думають, що ідейні позиції "Національного об'єднання" (раніше "Національний фронт") становлять загрозу для демократії, тоді як вбачають у ній загрозу 41%. Вперше з 1984 року перша група виявилася більш чисельною, ніж друга.
Інше опитування від Ifop-Fiducial засвідчило, що зараз, за пів року до європейських виборів, список партії на чолі з Жорданом Барделлою готові підтримати 28%.
43% опитаних вважають, що партія спроможна бути членом уряду. Це зростання на три процентних пункти, порівняно з 2022 роком, і на 15 процентних пунктів, порівняно з 2018 роком.
65% виборців вважають ймовірним, що партія у майбутньому опиниться у владі.
Нагадаємо, у вересні партія Ле Пен заявила, що повністю виплатила російську позику обсягом 9 млн євро.
У Нідерландах, як відомо, ультраправа "Партія свободи" стала абсолютним переможцем парламентських виборів, але скоріш за все не зможе сформувати уряд більшості.
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