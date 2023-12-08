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ArcelorMittal йде з Казахстану, продавши свої заводи за $286 млн
12:51 08.12.2023 |
ArcelorMittal йде з Казахстану, його активи викупив казахстанський державний фонд прямих інвестицій Qazaqstan Investment Corporation за $286 млн, хоча спочатку компанія просила $3,5 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства промисловості й будівництва Казахстану й ArcelorMittal.
"Під час переговорів компанія ArcelorMittal попросила $3,5 млрд, що не відповідало розрахункам міжнародних консультантів. Це стало однією з основних причин, чому процес переговорів затягнувся. Держава знизила вартість активів з $3,5 млрд до $286 млн", - йдеться в повідомленні.
Казахстанський фонд стане власником усіх акцій металургійних підприємств ArcelorMittal Теміртау й ArcelorMittal Актау.
Через кілька днів інвестором для активів ArcelorMittal стане група компаній Allur Group місцевого бізнесмена Андрія Лаврентьєва. Він взяв на себе зобов'язання перед материнською компанією ArcelorMittal погасити короткострокову позику у розмірі $250 млн і довгострокову позику у розмірі $450 млн протягом чотирьох років.
"З урахуванням глибокого дисконту, який був запропонований ArcelorMittal для продажу державі, їм було важливо, щоб контрагентом була республіка. Виходячи з переговорів, які вони вели, якби покупцем була не держава, ціна була б іншою. Тому держава взяла на себе роль вести переговори з великим міжнародним інвестором щодо виходу з Казахстану", - пояснив на брифінгу умови угоди міністр Канат Шарлапаєв.
ArcelorMittal володів активами у Казахстані з 1995 року. Тепер вони пройдуть ребрендинг і змінять назву.
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