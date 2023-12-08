Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ArcelorMittal йде з Казахстану, продавши свої заводи за $286 млн

 

ArcelorMittal йде з Казахстану, його активи викупив казахстанський державний фонд прямих інвестицій Qazaqstan Investment Corporation за $286 млн, хоча спочатку компанія просила $3,5 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства промисловості й будівництва Казахстану й ArcelorMittal.

"Під час переговорів компанія ArcelorMittal попросила $3,5 млрд, що не відповідало розрахункам міжнародних консультантів. Це стало однією з основних причин, чому процес переговорів затягнувся. Держава знизила вартість активів з $3,5 млрд до $286 млн", - йдеться в повідомленні.

Казахстанський фонд стане власником усіх акцій металургійних підприємств ArcelorMittal Теміртау й ArcelorMittal Актау.

Через кілька днів інвестором для активів ArcelorMittal стане група компаній Allur Group місцевого бізнесмена Андрія Лаврентьєва. Він взяв на себе зобов'язання перед материнською компанією ArcelorMittal погасити короткострокову позику у розмірі $250 млн і довгострокову позику у розмірі $450 млн протягом чотирьох років.

"З урахуванням глибокого дисконту, який був запропонований ArcelorMittal для продажу державі, їм було важливо, щоб контрагентом була республіка. Виходячи з переговорів, які вони вели, якби покупцем була не держава, ціна була б іншою. Тому держава взяла на себе роль вести переговори з великим міжнародним інвестором щодо виходу з Казахстану", - пояснив на брифінгу умови угоди міністр Канат Шарлапаєв.

ArcelorMittal володів активами у Казахстані з 1995 року. Тепер вони пройдуть ребрендинг і змінять назву.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6722
  0,0184
 0,05
EUR
 1
 39,4960
  0,0473
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8088  0,02 0,06 37,3877  0,01 0,02
EUR 39,7558  0,10 0,26 40,5181  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7300  0,07 0,19 36,7600  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес