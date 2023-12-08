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FT: ЄС надасть країнам-членам повноваження блокувати імпорт російського газу
10:37 08.12.2023 |
Європейський Союз має намір надати своїм країнам-членам право блокувати доступ компаній з Росії та Білорусі до своїх газопроводів і терміналів скрапленого газу.
Про це повідомило в п'ятницю видання Financial Times з посиланням на проєкт рішення Брюсселя, пише "Європейська правда".
Держави-члени ЄС можуть мати право "частково або, якщо це виправдано, повністю обмежити" доступ до інфраструктури з боку газових операторів з Росії та Білорусі, щоб захистити свої життєво важливі інтереси безпеки, йдеться у проєкті документа.
Один високопоставлений посадовець ЄС заявив виданню, що ця пропозиція може стати основою для розірвання контрактів між компаніями ЄС і російськими постачальниками газу без необхідності сплачувати великі штрафи за розірвання контрактів.
Очікують, що учасники переговорів від країн-членів ЄС і Європарламенту схвалять попередній текст рішення у п'ятницю, йдеться у повідомленні.
Раніше ЄС реалізував ініціативу спільних закупівель газу, щоб поповнити запаси газу напередодні зими і уникнути повторення торішніх рекордно високих цін на енергоносії та занепокоєння щодо дефіциту в Європі.
Країни-члени ЄС також наразі обговорюють пропозицію Європейської комісії щодо 12-го пакету економічних санкцій проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Раніше Bloomberg писав, що пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро, зокрема заборону експорту верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю.
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