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Єврокомісія пропонує найбільший за 20 років перегляд правил добробуту тварин
09:10 08.12.2023 |
Європейська комісія у четвер ініціювала найбільшу за останні 20 років реформу правил добробуту тварин під час транспортування територією ЄС, а також утримання кішок і собак.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Виконавчий орган Європейського Союзу пропонує вперше встановити єдині стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з собаками і котами в розплідниках, зоомагазинах та притулках.
Йдеться про скорочення максимально допустимого часу перевезення тварин, оновлення розмірів мінімального простору, в якому вони мають перебувати, обмеження на перевезення за низької температури, а також посилення правил експорту живої худоби за межі Євросоюзу.
Час у дорозі буде скорочено, а під час тривалих поїздок тварини повинні вивантажуватися для відпочинку, годування та водопою. Особливі правила застосовуватимуться до тварин, призначених для забою, а також до вразливих тварин, таких як відлучені телята та вагітні тварини.
Окреме регулювання передбачене для домашніх собак і котів. Воно покликане протидіяти нелегальній торгівлі ними, заборонити їхнє утримання у клітках, забезпечити належне навчання й попередити випадки знущання з тварин.
Обидві законодавчі пропозиції Єврокомісія передасть на розгляд Європейського парламенту та Ради ЄС, які мають погодити й остаточно їх схвалити.
Як повідомлялось, генеральний директор Продовольчо-ветеринарної служби Латвії Маріс Балодіс проситиме Єврокомісію запровадити обмеження на комерційне ввезення котів і собак з Росії та Білорусі.
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