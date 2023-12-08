Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує найбільший за 20 років перегляд правил добробуту тварин

 

Європейська комісія у четвер ініціювала найбільшу за останні 20 років реформу правил добробуту тварин під час транспортування територією ЄС, а також утримання кішок і собак.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий орган Європейського Союзу пропонує вперше встановити єдині стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з собаками і котами в розплідниках, зоомагазинах та притулках.

Йдеться про скорочення максимально допустимого часу перевезення тварин, оновлення розмірів мінімального простору, в якому вони мають перебувати, обмеження на перевезення за низької температури, а також посилення правил експорту живої худоби за межі Євросоюзу.

Час у дорозі буде скорочено, а під час тривалих поїздок тварини повинні вивантажуватися для відпочинку, годування та водопою. Особливі правила застосовуватимуться до тварин, призначених для забою, а також до вразливих тварин, таких як відлучені телята та вагітні тварини.

Окреме регулювання передбачене для домашніх собак і котів. Воно покликане протидіяти нелегальній торгівлі ними, заборонити їхнє утримання у клітках, забезпечити належне навчання й попередити випадки знущання з тварин.

Обидві законодавчі пропозиції Єврокомісія передасть на розгляд Європейського парламенту та Ради ЄС, які мають погодити й остаточно їх схвалити.

Як повідомлялось, генеральний директор Продовольчо-ветеринарної служби Латвії Маріс Балодіс проситиме Єврокомісію запровадити обмеження на комерційне ввезення котів і собак з Росії та Білорусі.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6722
  0,0184
 0,05
EUR
 1
 39,4960
  0,0473
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8108  0,02 0,06 37,3992  0,00 0,01
EUR 39,7167  0,14 0,36 40,5308  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6600  0,02 0,05 36,6800  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес