Сину Байдена висунули звинувачення щодо несплати податків

Сину президента США Джо Байдену Хантеру Байдену висунули дев'ять звинувачень у Каліфорнмії у зв'язку з можливими податковими порушеннями.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда"

Висунуті у четвер нові звинувачення, з яких три кримінальні і шість - щодо правопорушень, додаються до звинувачень у справі щодо володіння зброєю.

Звинувачення сфокусовані на сумі близько 1,4 млн доларів за період від 2016 до 2019 років, коли, як Хантер Байден визнав, він боровся із наркозалежністю. Після того податки були виплачені.

У разі доведення провини за усіма звинуваченнями Байдену-молодшому може загрожувати до 17 років в'язниці.

Адвокат Хантера різко відкинув звинувачення та заявив, що сторона звинувачення "прогинається під тиск республіканців".

Сторона захисту збирається знову частково покладатися на положення з початкової угоди про визнання провини, наполягаючи, що вони досі зберігають чинність, тому що прокурор підписав цю частину перед тим, як угоду скасували.

У Білому домі не стали коментувати питання, зазначивши, що ці коментарі має дати Мін'юст або уповноважені представники Хантера Байдена.

Звинувачення співпали у часі зі спробами республіканців у Конгресі ініціювати розслідування з метою імпічменту проти президента Байдена через те, що він буцімто разом із сином брав участь у схемі зі здійснення впливу. Наступного тижня Палата представників може голосувати за дозвіл на проведення розслідування.

Втім, поки не з'являлося доказів, що Байден-старший на чинній чи попередній посаді якось зловживав своїми посадовими можливостями.

Нагадаємо, крім цього Хантера Байдена звинувачують у тому, що він збрехав про вживання наркотиків у жовтні 2018 року в анкеті на купівлю зброї, яку він зберігав близько 11 днів. У разі доведення провини йому загрожує до 25 років ув'язнення. Хантер Байден не визнає провини.