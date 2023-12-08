Фінансові новини
- |
- 08.12.23
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Австралії натякнули на нову поставку Україні бронетранспортерів Bushmaster
23:17 07.12.2023 |
Австралія пишається визнанням бронетранспортерів Bushmaster частиною ключової військової допомоги Україні. Ще більше бронемашин уже в дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посла Австралії в Україні Брюса Едвардса.
"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів", - пише він.
Він повідомив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні.
"Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.
Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.
Bushmaster для України
Австралія ще у квітні минулого року передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На ухвалення рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.
Уже в жовтні 2022 року стало відомо, що Австралія направила Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський позивається до Зеленського щодо громадянства
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У парламенті Болгарії попередньо підтримали надання Україні ПЗРК і зенітних ракет
|США закликають Венесуелу та Гаяну знайти мирне вирішення конфлікту, - Білий дім
|Президент Бразилії «злякався» посередництва між Венесуелою та Гаяною, - Bloomberg
|Британія ввела санкції проти компанії з понад 60 танкерами, які використовує РФ, - ЗМІ
|Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій
|В Австралії натякнули на нову поставку Україні бронетранспортерів Bushmaster
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений