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США хочуть збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на 500%
23:11 07.12.2023 |
Пентагон сподівається збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500% у найближчі два роки. Витрати на це оцінюються в 1,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання пише, що зрослий попит з боку союзників США, а також тенденція консолідації в оборонному секторі, яка спостерігається впродовж трьох десятиліть, призвели до розширення виробництва зброї в країні.
Адміністрація президента Джо Байдена виділила Україні зброю і супутнє обладнання на суму понад 44 мільярди доларів і запросила додаткову допомогу для цієї країни, а також для Ізраїлю і Тайваню.
Тепер Рада з науки армії повідомляє Конгресу, що оборонна база армії має серйозні крихкі місця, оскільки у неї може не вистачити припасів для самих США.
Пентагон хоче збільшити виробництво боєприпасів на 500%
"У той час, як урядовці та інвестори задаються питанням про те, що світ скочується в нову еру конфлікту між великими державами, США виявляють, що важко адаптувати свою виробничу базу", - йдеться в матеріалі.
Наприклад, у США є всього один завод, який може виробляти чорний порох, необхідний для артилерійських снарядів, які використовує українська армія.
До вторгнення Росії в Україну США виробляли 15 000 штук 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць. Пентагон сподівається збільшити виробництво на 500% у найближчі два роки, а витрати наразі оцінюються в 1,5 мільярда доларів.
Що про це говорить генерал США у відставці
Генерал-майор у відставці з 32-річним досвідом служби в армії США Джон Феррарі, розповів, що відмова від вжиття заходів у зв'язку з тим, що він називає недостатньою готовністю США до війни, може мати серйозні наслідки.
"Єдине, що дорожче, ніж підготовка до війни, - це ведення війни, а єдине, що дорожче, ніж ведення війни, - це програти війну", - сказав він.
Служба Феррарі включала роботу в Командуванні армійської техніки - групі, яка стежить за тим, щоб було достатньо боєприпасів. Він вважає, що не буває сильної економіки без сильної оборони.
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