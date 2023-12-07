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АНАЛІТИКА

Японія провела випробування рейкотрона, який може розганяти снаряди до гіперзвукових швидкостей

Японія провела випробування рейкотрона, який може розганяти снаряди до гіперзвукових швидкостей

 

В Японії пройшли ще одні випробування рейкотрона. Відео тестів електромагнітної гармати опублікувало Агентство із закупівель, технологій і логістики.

Рейкотрон здатний розганяти снаряд до безпрецедентних швидкостей. Деталі останнього випробування не уточнюються, але відомо, що гармата може надати 40-мм снаряду швидкість у 2,23 км/с, що в 6,5 рази перевищує швидкість звуку (343 м/с).

Японія хоче задіяти електромагнітний прискорювач як на морі, так і на суші. У середині осені 2023 року Агентство із закупівель, технологій і логістики повідомило про успішне випробування корабельного електромагнітного прискорювача. Тести проходили за участю Морських сил самооборони та Міністерства оборони Японії.

Рейкова гармата була презентована навесні 2023 року. На розробку прототипу Дослідницький центр наземних систем виділив компанії Japan Steel Works $47,9 млн.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Японія
 

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