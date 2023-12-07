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АНАЛІТИКА

Британія звинуватила ФСБ Росії у спробі втручання в політичні процеси

 

Уряд Великої Британії звинуватив російську ФСБ у спробах втручання в політичні процеси за допомогою кібератак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них - діючий офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ.

Крім того, до британського МЗС викликали російського посла Андрєя Келіна.

Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Хакери атакували приватні електронні пошти осіб після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, що видавали себе за їхні контакти.

Вважається, що ця група зосередилася на зламі даних, а інші особи поширювали їх різними каналами.

Очікується, що США також оголосять про дії проти цієї групи.

"Росія націлена на демократичний процес у Великій Британії. Ця група отримала величезну кількість даних. Ця інформація використовується для підриву Заходу різними способами", - заявили західні посадовці.

Член британського парламенту Стюард Макдональд у лютому заявляв, що його електронну пошту зламала особа, яка видавала себе за одного з його співробітників. Він оголосив про це публічно, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів. Вони так і не з'явилися.

Велика Британія вже звинувачувала Росію у втручанні у вибори 2019 року після викрадення документів про торгівлю між США і Британією у депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім потрапили в мережу, але досі не називала, хто може за цим стояти.
 

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