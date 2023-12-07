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АНАЛІТИКА

Греція і Туреччина підписали декларацію про нормалізацію відносин

Греція і Туреччина підписали декларацію про нормалізацію відносин

 

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 грудня підписали в Афінах декларацію про дружбу і добросусідство - як новий крок у нормалізації відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", текст документа опублікувало грецьке видання Kathimerini.

Греція і Туреччина визнають, що поглиблення співпраці між країнами сприятиме процвітанню у регіоні на користь і грецького, і турецького суспільства, та декларують наміри посилювати двосторонню співпрацю і активізувати взаємні візити.

Обидві сторони обіцяють утримуватися від заяв та кроків, що можуть нашкодити миру і стабільності у регіоні, та що у разі суперечок будуть намагатися вирішувати їх через прямі консультації або іншим способом за взаємним рішенням, як передбачено Статутом ООН.

"Афінська декларація" не має статусу юридично зобов'язуючої угоди.

Візит Ердогана до Афін для підписання документа став першим його приїздом до Греції за шість років.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Після переобрання прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса влітку цього року лідери говорили про намір перезавантажити відносини.
 

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