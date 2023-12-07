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АНАЛІТИКА

Японія ввела санкції проти низки компаній із РФ

 

Японія заборонила експорт продукції 36 компаніям, зокрема з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список компаній, внесених під санкції.

Японський уряд розширив список компаній, яким потрібен спеціальний дозвіл на постачання продукції. Ці обмеження запроваджуються через побоювання, що ці компанії можуть робити зброю масового ураження. До списку додано 36 юридичних осіб, зокрема Росії, Китаю, КНДР та Пакистану.

Які потрапили під обмеження компанії:

* Міаський машинобудівний завод,
* АТ "Вимпел",
* Уральський НДІ композиційних матеріалів,
* Об'єднана двигунобудівна корпорація,
* "ОДК-Сатурн",
* Тураївський завод спеціальних конструкцій,
* "Темп-Авіа",
* АТ "Тактичне ракетне озброєння",
* ТОВ "Системи біологічного синтезу".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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