Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія ввела санкції проти низки компаній із РФ
14:11 07.12.2023 |
Японія заборонила експорт продукції 36 компаніям, зокрема з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список компаній, внесених під санкції.
Японський уряд розширив список компаній, яким потрібен спеціальний дозвіл на постачання продукції. Ці обмеження запроваджуються через побоювання, що ці компанії можуть робити зброю масового ураження. До списку додано 36 юридичних осіб, зокрема Росії, Китаю, КНДР та Пакистану.
Які потрапили під обмеження компанії:
* Міаський машинобудівний завод,
* АТ "Вимпел",
* Уральський НДІ композиційних матеріалів,
* Об'єднана двигунобудівна корпорація,
* "ОДК-Сатурн",
* Тураївський завод спеціальних конструкцій,
* "Темп-Авіа",
* АТ "Тактичне ракетне озброєння",
* ТОВ "Системи біологічного синтезу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Виплати страховиків у зв'язку зі стихійними лихами у світі досягнуть $100 млрд 4-й рік поспіль - Swiss Re
|Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні
|Японія провела випробування рейкотрона, який може розганяти снаряди до гіперзвукових швидкостей
|Норвегія запровадить жосткіші умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений