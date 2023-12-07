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АНАЛІТИКА

У Британії арештували підозрюваного у справі про продаж підробних запчастин для авіадвигунів

 

У Великій Британії арештували одну особу в межах розслідування продажу підробних запчастин для літаків, які виявили у флотах кількох великих авіакомпаній.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Британське Управління боротьби з шахрайством повідомило, що арешт та конфіскація матеріалів відбулися під час рейду за однією з адресою в Лондоні.

Відомство заявило, що розпочало нове розслідування шахрайства в лондонській компанії AOG Technics, яка протягом кількох років постачала авіакомпаніям деталі для популярних реактивних двигунів виробництва CFM International.

Раніше цього року в Європі, Великій Британії та США попередили підприємства про деталі AOG та попросили їх перевіряти походження деталей, які постачає компанія.

Згідно з опублікованими звітами, підробні деталі двигунів могли потрапити до літаків ірландської авіакомпанії Ryanair, португальської TAP Air, австралійської Virgin та кількох американських перевізників, включаючи American, United, Delta та Southwest.

Авіаційна галузь роками потерпає від підроблених або неліцензованих деталей, через що постачальників звинувачують у жадібності, а регуляторів - у недостатньому контролі.

У деяких випадках запчастини є підробками, в інших - їх неправильно маркують, підробляють документи або видають вживані деталі за нові.
Ключові теги: Британія
 

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