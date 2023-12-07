Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Британії арештували підозрюваного у справі про продаж підробних запчастин для авіадвигунів
12:36 07.12.2023 |
У Великій Британії арештували одну особу в межах розслідування продажу підробних запчастин для літаків, які виявили у флотах кількох великих авіакомпаній.
Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.
Британське Управління боротьби з шахрайством повідомило, що арешт та конфіскація матеріалів відбулися під час рейду за однією з адресою в Лондоні.
Відомство заявило, що розпочало нове розслідування шахрайства в лондонській компанії AOG Technics, яка протягом кількох років постачала авіакомпаніям деталі для популярних реактивних двигунів виробництва CFM International.
Раніше цього року в Європі, Великій Британії та США попередили підприємства про деталі AOG та попросили їх перевіряти походження деталей, які постачає компанія.
Згідно з опублікованими звітами, підробні деталі двигунів могли потрапити до літаків ірландської авіакомпанії Ryanair, португальської TAP Air, австралійської Virgin та кількох американських перевізників, включаючи American, United, Delta та Southwest.
Авіаційна галузь роками потерпає від підроблених або неліцензованих деталей, через що постачальників звинувачують у жадібності, а регуляторів - у недостатньому контролі.
У деяких випадках запчастини є підробками, в інших - їх неправильно маркують, підробляють документи або видають вживані деталі за нові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Виплати страховиків у зв'язку зі стихійними лихами у світі досягнуть $100 млрд 4-й рік поспіль - Swiss Re
|Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні
|Японія провела випробування рейкотрона, який може розганяти снаряди до гіперзвукових швидкостей
|Норвегія запровадить жосткіші умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений