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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Інтерпол видав ордер на арешт причетного до заворушень у Косові екслідера косовських сербів

 

Інтерпол видав ордер на арешт Мілана Радойчича, колишнього віцеголови партії косовських сербів "Сербський список", який зізнався в причетності до заворушень на півночі Косова наприкінці вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Kallxo.

За інформацією журналістів, ордер на арешт пов'язаний з подіями 24 вересня 2023 року у селі Баньска, на півночі Косово, а самого Радойчича підозрюють у тероризмі.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Раніше вищий суд Белграда відхилив пропозицію прокуратури про взяття під варту Мілана Радойчича, який зізнався в причетності до заворушень наприкінці вересня.

Перед цим Радойчич зізнався, що особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування для "організації спротиву косовських сербів проти влади Приштини", а в день нападу на косовську поліцію, 24 вересня, був у селі Баньска, де потім тривала силова операція косовських спецпризначенців.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.
 

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