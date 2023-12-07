Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
ЗМІ: Інтерпол видав ордер на арешт причетного до заворушень у Косові екслідера косовських сербів
12:31 07.12.2023 |
Інтерпол видав ордер на арешт Мілана Радойчича, колишнього віцеголови партії косовських сербів "Сербський список", який зізнався в причетності до заворушень на півночі Косова наприкінці вересня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Kallxo.
За інформацією журналістів, ордер на арешт пов'язаний з подіями 24 вересня 2023 року у селі Баньска, на півночі Косово, а самого Радойчича підозрюють у тероризмі.
Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.
Раніше вищий суд Белграда відхилив пропозицію прокуратури про взяття під варту Мілана Радойчича, який зізнався в причетності до заворушень наприкінці вересня.
Перед цим Радойчич зізнався, що особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування для "організації спротиву косовських сербів проти влади Приштини", а в день нападу на косовську поліцію, 24 вересня, був у селі Баньска, де потім тривала силова операція косовських спецпризначенців.
У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
|Скоро буде 400: Чому депутати тікають з Верховної Ради
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Британії арештували підозрюваного у справі про продаж підробних запчастин для авіадвигунів
|ЗМІ: Інтерпол видав ордер на арешт причетного до заворушень у Косові екслідера косовських сербів
|Алієв призначив дострокові президентські вибори в Азербайджані
|Порошенко привітав контакти української влади з Будапештом: потрібна координація зусиль в інтересах України
|Сі Цзіньпін приймає в Пекіні керівництво ЄС
|Мадуро заявив про приєднання до Венесуели частини Гаяни. Бразилія посилила свою військову присутність у регіоні
|Естонія, Фінляндія та Швеція просять ЄС більше інвестувати в підводну інфраструктуру
Бізнес
|iPhone 14, iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Pro - найпопулярніші смартфони у 2023 році, Samsung Galaxy S23 Ultra випав із першої десятки
|SpaceX тепер може підключати смартфони безпосередньо до інтернет-супутників Starlink
|В Японії запустили найбільший у світі токамак — 370-тонний термоядерний реактор
|IBM показала новий чип квантових обчислень і очікує появи великих ефективних квантових систем до 2033 року
|Найбільший роботодавець США Walmart не буде рекламуватися на X
|Японський інститут створив кабель, чия пропускна здатність у 22 рази вища за сучасний інтернет-трафік Землі
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE утримують звання найпотужніших у світі смартфонів середнього рівня