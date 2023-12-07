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АНАЛІТИКА

Алієв призначив дострокові президентські вибори в Азербайджані

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у четвер призначив дострокові президентські вибори на 7 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в документі, що опублікував його офіс, повідомляє Reuters.

61-річний Алієв востаннє був переобраний у 2018 році на семирічний термін. Зважаючи на авторитарний режим у країні, його майже напевно переоберуть знову і наступного року.

Завдяки нафтовим багатствам Азербайджану Алієв створив міцний альянс з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, водночас зумівши підтримувати робочі відносини як з Росією, так і з Заходом.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.
 

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