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Алієв призначив дострокові президентські вибори в Азербайджані
12:24 07.12.2023 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв у четвер призначив дострокові президентські вибори на 7 лютого.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в документі, що опублікував його офіс, повідомляє Reuters.
61-річний Алієв востаннє був переобраний у 2018 році на семирічний термін. Зважаючи на авторитарний режим у країні, його майже напевно переоберуть знову і наступного року.
Завдяки нафтовим багатствам Азербайджану Алієв створив міцний альянс з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, водночас зумівши підтримувати робочі відносини як з Росією, так і з Заходом.
У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.
Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.
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